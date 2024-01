Die Flopwerte im DAX waren Qiagen mit einem Rückgang von -2.18%, gefolgt von Bayer mit -2.35% und Sartorius mit -2.59%. Diese Unternehmen hatten an diesem Tag negative Kursentwicklungen.

Die Topwerte im DAX waren Heidelberg Materials mit einem Anstieg von 2.30%, gefolgt von Siemens Energy mit 2.00% und SAP mit 1.98%. Diese Unternehmen konnten an diesem Tag positive Kursentwicklungen verzeichnen.

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX und die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 konnten leichte Gewinne verzeichnen, während die anderen deutschen Indizes MDAX, SDAX und TecDAX Verluste hinnehmen mussten. Der DAX konnte sich mit einem Plus von 0,07% leicht verbessern und steht aktuell bei 16.688,50 Punkten. Dies zeigt eine positive Entwicklung im Vergleich zu den anderen deutschen Indizes. Der MDAX steht aktuell bei 26.269,63 Punkten und hat somit einen Verlust von 0,21% zu verzeichnen. Ähnlich sieht es beim SDAX aus, der bei 13.595,78 Punkten steht und einen Verlust von 0,56% hinnehmen musste. Der TecDAX steht aktuell bei 3.258,87 Punkten und ist somit um 0,51% gefallen. Die amerikanischen Indizes zeigen hingegen eine positive Entwicklung. Der Dow Jones konnte um 0,16% zulegen und steht aktuell bei 37.552,52 Punkten. Der S&P 500 steht aktuell bei 4.763,81 Punkten und konnte somit um 0,22% zulegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die amerikanischen Indizes heute besser performt haben als die deutschen Indizes. Während der DAX leichte Gewinne verzeichnen konnte, mussten die anderen deutschen Indizes Verluste hinnehmen.

MDAX Top- und Flopwerte

Im MDAX waren die Topwerte Hochtief mit einem Anstieg von 3.50%, gefolgt von TAG Immobilien mit 3.09% und Hugo Boss mit 2.89%. Diese Unternehmen konnten an diesem Tag positive Kursentwicklungen verzeichnen.

Die Flopwerte im MDAX waren SILTRONIC AG mit einem Rückgang von -2.92%, gefolgt von Evotec mit -3.90% und Redcare Pharmacy mit -9.62%. Diese Unternehmen hatten an diesem Tag negative Kursentwicklungen.

SDAX Top- und Flopwerte

Die Topwerte im SDAX waren Morphosys mit einem Anstieg von 5.84%, gefolgt von SFC Energy mit 3.51% und Bilfinger mit 2.24%. Diese Unternehmen konnten an diesem Tag positive Kursentwicklungen verzeichnen.

Die Flopwerte im SDAX waren HYPOPORT mit einem Rückgang von -3.15%, gefolgt von CECONOMY mit -5.33% und AUTO1 Group mit -7.71%. Diese Unternehmen hatten an diesem Tag negative Kursentwicklungen.

TecDAX Top- und Flopwerte

Die Topwerte im TecDAX waren Morphosys mit einem Anstieg von 5.84%, gefolgt von SAP mit 1.98% und Nordex mit 1.83%. Diese Unternehmen konnten an diesem Tag positive Kursentwicklungen verzeichnen.

Die Flopwerte im TecDAX waren SMA Solar Technology mit einem Rückgang von -2.70%, gefolgt von SILTRONIC AG mit -2.92% und Evotec mit -3.90%. Diese Unternehmen hatten an diesem Tag negative Kursentwicklungen.

Dow Jones Top- und Flopwerte

Die Topwerte im Dow Jones waren The Home Depot mit einem Anstieg von 1.56%, gefolgt von Microsoft mit 1.48% und Boeing mit 1.35%. Diese Unternehmen konnten an diesem Tag positive Kursentwicklungen verzeichnen.

Die Flopwerte im Dow Jones waren American Express mit einem Rückgang von -1.24%, gefolgt von Intel mit -1.60% und Walgreens Boots Alliance mit -3.08%. Diese Unternehmen hatten an diesem Tag negative Kursentwicklungen.

S&P 500 Top- und Flopwerte

Die Topwerte im S&P 500 waren Intuitive Surgical mit einem Anstieg von 6.04%, gefolgt von Palo Alto Networks mit 4.10% und Meta Platforms (A) mit 3.14%. Diese Unternehmen konnten an diesem Tag positive Kursentwicklungen verzeichnen.

Die Flopwerte im S&P 500 waren Capital One Financial mit einem Rückgang von -2.97%, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit -3.08% und Quest Diagnostics mit -3.33%. Diese Unternehmen hatten an diesem Tag negative Kursentwicklungen.