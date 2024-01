Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical könnte heute der Tagesgewinner im Technologieindex Nasdaq 100 sein, nachdem vorläufige Quartalszahlen einen Anstieg von 5% vorbörslich zeigten. Die Erlöse im letzten Quartal stiegen um 17% auf 1,93 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten von 1,88 Milliarden US-Dollar übertraf. Im Gesamtjahr verbesserte sich das Unternehmen um 14% auf 7,12 Milliarden US-Dollar, etwa 50 Millionen US-Dollar mehr als erwartet. Die Zahl der Operationen, die mit dem Da Vinci Operationssystem durchgeführt wurden, stieg um 25%, was die Verluste auf dem chinesischen Markt ausglich. Das Unternehmen lieferte im vergangenen Jahr 1.370 Operationssysteme aus, ein Anstieg von 8% gegenüber 2022. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich am 23. Januar bekannt gegeben. Trotz Kritik an den hohen Wartungskosten der Systeme, belohnt der Markt das Unternehmen mit einem Kursaufschlag. Die Aktie bewegt sich in Richtung 350 US-Dollar, aber ein möglicher Widerstand könnte eine Trendwende signalisieren.