Deutschland und seine Wirtschaft: Abstiegskampf!

Heute wieder einmal neue Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft in Deutschland: starker Anstieg der Insolvenzen, der Maschinenbau sieht keinen Boden mehr, und laut einer Befragung sind nur 1% (!) der befragten Großhandelsunternehmen zufrieden mit der Politik der Bundesregierung. Dazu kommen jetzt noch die Bauernproteste und der GDL-Bahnstreik, der Deutschland nun auch - jenseits der objektiv schlechten Zahlen aus der Wirtschaft - auch gefühlt in eine Stimmungs-Krise rutschen läßt. Nun wird auch durch die Beschlüsse der Bunderegierung in Deutschland die Inflation wieder ansteigen - die Huthi-Angriffe im Roten Meer verschärfen das Problem noch. Kann die EZB dann überhaupt die Zinsen senken? Die Wall Street wartet hingegen auf die morgigen Inflations-Daten..

1. Deutschland: Wirtschaft bricht weiter ein – Stimmung auf Tiefpunkt

2. Bitcoin: Wie viel Potenzial nach ETF-Zulassung? Expertenaussagen

