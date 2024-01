Die Aktien des Chemiekonzerns Covestro haben am Mittwoch weiter an Wert verloren, fielen zeitweise um 1,72 Prozent auf 50,42 Euro, lagen aber immer noch über dem Tiefstand vom Vortag. Auslöser für den Kursrückgang waren Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc), die die Aktie auf Talfahrt geschickt hatten. Laut einem Bericht der Finanzwebsite Betaville verliefen die Gespräche mit Adnoc "nicht so erfolgreich wie erhofft". Es bleibt unklar, ob Adnoc Covestro ein Kaufangebot von 60 Euro je Aktie unterbreitet hat. Das Investmenthaus Oddo BHF interpretiert Äußerungen des Covestro-Finanzchefs über schleppende Gespräche mit Adnoc als negativ, sieht aber keine Anzeichen dafür, dass sich das Covestro-Management gegen eine Übernahme durch Adnoc stellt.