Am Freitag legen JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und Bank of New York Mellon ihre Quartalszahlen vor. Nach einer schwachen Rendite des Bankensektors im Jahr 2023 hoffen Anleger auf eine Verbesserung. Experten der Bank of America prognostizieren eine Rückkehr der Kurs-Gewinn-Verhältnisse (P/E) auf das Vorkrisenniveau, was eine durchschnittliche Aufwärtsbewegung von etwa 50 Prozent bedeuten könnte. Insbesondere Regionalbanken könnten von dieser Entwicklung profitieren. Die Bank of America hebt fünf Regionalbanken hervor: Truist, US Bancorp, KeyCorp, East West und Western Alliance. Auch Mega-Cap-Banken wie Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley und Goldman Sachs werden als attraktive Optionen gesehen. Weniger positiv ist der Ausblick für State Street, während die Bank of New York Mellon aufgrund ihrer Management-Transformation und höheren Kapitalreserven als relativ attraktiv eingestuft wird.