Die kanadische Explorationsfirma American Lithium hat die Ergebnisse einer Wirtschaftlichkeitsstudie zu ihrem Hauptprojekt Falchani in Peru vorgestellt. Trotz sinkender Lithiumpreise und politischer Unruhen in Peru im Jahr 2023, beginnt 2024 mit positiven Nachrichten für das Unternehmen und seine Investoren. Die Studie zeigt, dass das Lithiumvorkommen im Falchani-Projekt einen Kapitalwert von 5,1 Milliarden US-Dollar und einen Bruttowert von 8,4 Milliarden US-Dollar hat, basierend auf einem angenommenen Verkaufspreis von 22.500 US-Dollar pro Tonne. Das Projekt hat eine geplante Lebensdauer von 43 Jahren, wobei der Abbau über 32 Jahre andauern soll. Die verbleibenden 11 Jahre würden zur Weiterverarbeitung von Lagerbeständen genutzt werden. Das Unternehmen betont die langfristige Stabilität und hohe Ausbeute des Projekts. Allerdings bleibt die Realisierung des Projekts aufgrund politischer Unsicherheiten und unterschiedlicher Interessen in Peru ungewiss. Trotz der positiven Studienergebnisse bleibt American Lithium ein Hochrisikoinvestment. Investoren, die größere Geldbeträge in der Branche investieren möchten, sollten dies bei der Aktie des Marktführers Albemarle tun.