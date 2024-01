Der Analyst Mike Mayo, der in der Vergangenheit die Citigroup scharf kritisiert hat, sieht nun eine positive Trendwende für das Unternehmen. Er setzt ein Einjahresziel von 70 US-Dollar für die Aktie und sieht ein Kurspotenzial von rund 143 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Mayo betont, dass die Citigroup derzeit eine beispiellose Umstrukturierung durchführt und sich dadurch verbessern wird. Trotz der negativen Stimmung vieler Anleger gegenüber der Citigroup sieht Mayo dies als günstiges Umfeld für eine potenzielle Verdopplung der Aktie in den nächsten drei Jahren. Die Citigroup wird am Freitag gemeinsam mit anderen großen US-Banken die Earnings für das vergangene Quartal präsentieren.