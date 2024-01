Goldaktien seitwärts

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.030 auf 2.024 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.033 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



N-tv.de (15:06 Uhr): „Nach rechtem Treffen in Potsdam“. „Faeser warnt vor rechtsextremistischen Bündnissen mit der AfD“. „AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer treffen sich mit zwei CDU-Mitgliedern in der Nähe von Potsdam“.



N-tv.de (19:40 Uhr): „Nach Recherchen der Rechercheplattform Correctiv sollen AfD-Vertreter mit Rechtsextremisten darüber beraten haben, wie Migranten und ihre Unterstützer nach einer Machtübernahme der AfD aus dem Land gebracht werden könnten“.



Kommentar: Demnach wären die beiden teilnehmenden CDU-Mitglieder Teil eines rechtsextremistischen Bündnisses und die CDU müsste vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 59.549 Euro/kg, Vortag 59.585 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber kann zulegen (aktueller Preis 23,05 $/oz, Vortag 22,83 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 922 $/oz, Vortag 928 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 998 $/oz, Vortag 966 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 77,43 $/barrel, Vortag 77,95 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,2 % auf 414,88 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,4 % auf 365,25 $. Bei den Standardwerten fallen Endeavour 2,8 % (Vortag -2,7 %) und Newmont 1,9 % (Vortag -3,9 %). Royal Gold befestigt sich 1,2 %. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 5,3 % und First Mining 4,0 % nach. Filo ziehen 8,2 %, Northern Dynasty 6,8 %, Torex 5,8 % und Calibre 4,8 % an. Bei den Silberwerten verlieren New Pacific 6,5 %, Excellon 5,0 % und Americas Silver 4,8 %. Gatos ziehen 10,0 % und Metallic 7,9 % an.

