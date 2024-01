Der Hype um Bitcoin-ETFs hatte sich bisher negativ auf die Entwicklung von Ether ausgewirkt. Anfang der Woche fiel das Verhältnis zwischen dem Preis von Ether und Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit 2021. Dank des jüngsten Anstiegs von Ether hat sich dieses Verhältnis jedoch wieder verbessert.

Die Entscheidung der SEC, Bitcoin-Spot-ETFs von großen Vermögensverwaltungsgesellschaften wie BlackRock, Invesco und Fidelity zuzulassen, markiert einen Wendepunkt. Auch Produkte kleinerer Wettbewerber, darunter Valkyrie, wurden für den Handelsbeginn am Donnerstag zugelassen.

Diese jüngsten Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt könnten weitreichende Auswirkungen sowohl auf Ether als auch auf den gesamten Sektor der digitalen Vermögenswerte haben. Mit zunehmender Akzeptanz und regulatorischer Klarheit könnten Kryptowährungen weiter an Bedeutung gewinnen und neue Investitionsmöglichkeiten bieten.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 46.229$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.