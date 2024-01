Ich gebe hier einen Überblick darüber, was ich im kommenden Jahr ändern möchte, und was nicht. Bis Mitte des Jahres habe ich eine klare Erwartung an die Aktienbörsen, danach wird's schwer. Doch bis dahin haben wir noch Zeit. Wichtig ist, dass wir mit einem guten Portfolio und der richtigen Cashquote ins neue Jahr starten.