Heute die Daten zur Inflation in den USA - erreicht der US-Leitindex S&P 500 heute ein neues Alleithoch (also steigt er über 4818 Punkte)? Die Erwartung ist, dass die Inflation in der Kernrate fällt (von 4,0% zum Vorjahresmonat auf 3,8%), während die Headline-Zahl mit 3,2% etwas höher ausfallen dürfte als im Vormonat (damals 3,1%). Nach wie vor aber glauben die Märkte weiter an zahlreiche Zinssenkungen - aber dieser Erwartung hat gestern Abend der Chef der New York Fed, Williams, ziemlich klar widersprochen. Die US-Futures (und damit die Aktienmärkte in Europa) steigen heute dennoch in Erwartung einer niedrigeren CPI-Zahl, angetrieben auch durch die Genehmigung von Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC gestern Abend..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte steigen – letzter Aufruf zur US-Inflation

2. EZB wird Zinsen senken – Eurozone in der Rezession

Das Video "Inflation - heute neues Allzeithoch beim S&P 500?" seheb Sie hier..