Kostensenkungen sind ein weiterer wichtiger Katalysator für Novavax im Jahr 2024. Das Unternehmen hat seine Betriebskosten in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 praktisch halbiert – eine Senkung um 950 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022. Novavax plant weitere Kostensenkungen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar für das gesamte Jahr 2024. Sollten diese aggressiven Kostensenkungsziele erreicht werden, dürfte sich der Cash-Burn deutlich verringern.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Entwicklung der Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff. Novavax hat mit traditionellen Methoden einen Impfstoff auf Proteinbasis entwickelt, der sich deutlich von den von Moderna und Pfizer/BioNTech entwickelten Boten-RNA-Impfstoffen unterscheidet. Sollte Novavax eine stärkere Nachfrage nach seinem COVID-19-Impfstoff verzeichnen oder durch den Start von Studien im Spätstadium für einen Kombinationsimpfstoff (Grippe und COVID-19) an Dynamik gewinnen, könnte die Aktie im neuen Jahr deutlich zulegen.

Laut Marketscreener bieten die Titel ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial von 300 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Der Analystenkonsens lautet Aufstocken.

Die Novavax Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 4,426EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

