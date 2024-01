HSBC ist ebenfalls skeptisch und stuft Tesla mit "Reduzieren" ein, was ein Kursziel von 146 US-Dollar und ein Abwärtspotenzial von 37,8 Prozent impliziert. Für die Londoner Großbank überwiegt die Ungewissheit bezüglich Teslas Projekten wie Dojo, FSD und dem humanoiden Roboter Optimus.

Im Gegensatz dazu lobt Bernstein BYD für seine führende Kostenstruktur und schnelle Produktinnovation. Die Analysten betrachten BYD als gut positioniert, um sich in einem schwierigen Markt durchzusetzen und prognostizieren ein erhebliches Wachstumspotenzial. Bernstein stuft BYD mit "Outperform" ein und sieht ein Kursziel von 334 Hongkong-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 63 Prozent entspricht.

HSBC teilt diese positive Sichtweise und betont BYDs steigende Exporte und höhere Margen. Sie stufen BYD ebenfalls mit "Buy" ein und setzen ein Kursziel von 356 Hongkong-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 73,8 Prozent darstellt.

Insgesamt zeigen die Bewertungen, dass Analysten BYD in einer stärkeren Position als Tesla für das Jahr 2024 sehen. Mit 94 Prozent Kaufempfehlungen für BYD gegenüber 42 Prozent für Tesla, scheint die Anlegergemeinschaft das chinesische Unternehmen als attraktivere Investition zu betrachten.

Ein Bild, das auch die Daten von wallstreetONLINE wiedergeben: Jeder zweite Analyst bewertet die Tesla-Aktie mit "Halten". Das Kurpotenzial ist ausgeschöpft, vertraut man auf das mittlere Kursziel. Bei der BYD-Aktie sind die meisten Analysten hingegen äußerst bullish. Das durchschnittliche Kursziel liegt über 60 Prozent über dem aktuellen Niveau, wie Statistiken von MarketScreener belegen. 26 der 28 erfassten Analystenschätzungen sind mit einem "Buy" oder "Aufstocken" versehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion:

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren