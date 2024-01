Während Woods wachstumsorientierter Innovationsfonds in diesem Zeitraum auf eine Rendite von 45 Prozent kommt, ging es für Buffetts Konglomerat gleichzeitig um 74 Prozent aufwärts – der CWS-ETF verbesserte sich jedoch um stattliche 110 Prozent.

Elfenbein, der den Blog "Crossing Wall Street" schreibt, erklärte am Dienstag in einem Interview, dass er die "Kaufliste" seit 2006 jedes Jahr veröffentlicht habe. Er habe den ETF 2016 gestartet, da es einen Zustrom von Lesern gegeben habe, die bei ihm investieren wollten.

Für den Fonds werden zu Beginn jedes Jahres bei Bedarf fünf Aktien ausgetauscht, ansonsten gibt es keinen Handel oder Austausch.

"Als ich vor fast 20 Jahren mit dem Blog begann, wollte ich den Anlegern zeigen, dass man mit einer 'Set-and-Forget'-Mentalität sehr gut investieren kann", zitiert Yahoo Finance Elfenbein. "Man muss nicht viel handeln. Man muss nicht ein- und aussteigen. Man muss keine bekannten Namen von Wachstumsaktien kaufen. Man kann sich eine Art langweiliges Portfolio zusammenstellen, es halten, diszipliniert sein und es sehr gut machen."

The new "Magnificent 7"

Der Fonds verwaltet derzeit ein Vermögen von fast 100 Millionen US-Dollar. Der CWS ist ein gleichgewichteter ETF, jede Aktie macht etwa vier Prozent des Fonds aus. Die durchschnittliche Haltedauer beträgt laut Elfenbein fünf Jahre.

Auf seiner Kaufliste stehen in diesem Jahr Hershey, Intuit, Moody's, HEICO und der Verpackungshersteller Silgan. Viele Namen wie Aflac sind schon lange im Fonds.

Wenn er eine Aktie auswählt, sagt Elfenbein, frage er sich: "Ist das etwas, das ich im Durchschnitt fünf Jahre halten möchte?" Diese Frage verändere die gesamte Mentalität: "Wie denke ich über die Aktie, wie denke ich über die Dividende, was sollte die Aktie für mich tun?"

Die Gesamtrendite seiner Kaufliste über 18 Jahre beträgt 573 Prozent. Das ist besser als die Rendite des S&P 500, der im gleichen Zeitraum 447 Prozent zugelegt hat.

"Wir sind so faul wie möglich", sagt Elfenbein. "Das ist das Ziel."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

