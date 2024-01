Ein bemerkenswerter Anstieg des Handelsvolumens wurde am Donnerstag um 7:15 Uhr in New York verzeichnet, als das Tagesvolumen auf 52 Milliarden US-Dollar anstieg. Dieser von CoinGecko ermittelte Wert markiert den höchsten Stand seit dem 21. März des vergangenen Jahres. Damals erholte sich Bitcoin von den Auswirkungen des Zusammenbruchs mehrerer Banken, darunter Silvergate Capital Corp. und Silicon Valley Bank, die das Vertrauen in das traditionelle Finanzsystem stark erschüttert hatten.

Gleichzeitig stieg der Bitcoin-Kurs laut CoinMarketCap.com um mehr als 4,5 Prozent auf ein Tageshoch von 47.647 US-Dollar. Diese Entwicklung folgt auf die Genehmigung von elf Bitcoin-ETFs durch die US Securities and Exchange Commission, die am Mittwoch nach Börsenschluss erteilt wurde.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den Handelsstart der neuen ETFs, wie dem iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der am Donnerstagmorgen startet. Ebenso erwähnenswert ist der Bitcoin Trust von Grayscale (Ticker GBTC), der von einem Unit Trust in einen ETF umgewandelt wurde; hier wurden im vorbörslichen Handel um 7:15 Uhr in New York bereits 19.000 Anteile gehandelt, berichtet Bloomberg.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 47.856$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

