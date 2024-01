SEC-Chef Gensler hat seine Abneigung gegen Kryptowährungen offen dargelegt und diese erneut am Mittwoch in einer Erklärung bekräftigt: die SEC unterstütze digitale Vermögenswerte nicht. "Während wir heute die Notierung und den Handel von bestimmten Bitcoin-ETPs genehmigt haben, haben wir Bitcoin weder genehmigt noch befürwortet. Anleger sollten weiterhin vorsichtig sein, was die unzähligen Risiken angeht, die mit Bitcoin und Produkten, deren Wert an Kryptowährungen gebunden ist, verbunden sind", schrieb Gensler.

"Es ist die alte DNA, die im Grunde die neue DNA basht", zitiert Bloomberg Wood. Und weiter: "Es gibt so viele Leute, die neugierig sind." Ein Antrag von Ark Investment in Verbindung mit 21Shares gehörte zu den Bitcoin-ETFs vor Ort, die von der SEC grünes Licht für die Aufnahme des Handels am Donnerstag erhielten.

Gegenüber CNBC bekräftigte Wood indessen, dass der Bitcoin bis 2030 1,5 Millionen US-Dollar erreichen werde. Ihr Basisfall liege demnach bei 600.000 US-Dollar. "Wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit der Hausse mit der Genehmigung der SEC gestiegen ist. Das ist ein grünes Licht. Es ist das erste globale dezentralisierte, auf digitalen Regeln basierende Geldsystem in der Geschichte. It is a very big idea."

Kurz nach der Genehmigung, starteten die beiden Bitcoin-ETFs von BlackRock und Grayscale mit dem Handel und erlebten bereits im vorbörslichen US-Handel eine starke Nachfrage. Da die ETFs von den Anbietern mit echten Bitcoins abgesichert werden müssen, sind BlackRock und Grayscale derzeit dabei, eine große Menge an Bitcoins auf dem Markt zu erwerben. Der Kurs der wichtigsten Kryptowährung der Welt hat zum ersten Mal seit Dezember 2021 zeitweise wieder die Marke von 49.000 US-Dollar überschritten.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 46.629$ gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

