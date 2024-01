Der zeigt sich am heutigen frühen Donnerstagnachmittag nach den US-Inflationsdaten bei 16.680 Punkten. Damit aber weiterhin über dem 10er-EMA im Tageschart. Kann der DAX diesen unverändert verteidigen, ist mit einem weiteren Kursanstieg im DAX zu rechnen. Dabei wären die nächsten Anlaufmarken weiterhin bei 16.800 und 17.000 Punkten zu sehen. Die Verbraucherpreise in den USA zogen im Dezember um 3,4 % im Jahresvergleich an. Erwartet wurden +3,2 % nach +3,1 % im Vormonat.

Zu beachten ist, dass der VDAX derzeit bei nur 13,17 Punkten notiert. Dabei gilt die Regel, dass es bei einem VDAX unter 17 Punkten kaum zu stärkeren Abwärtsbewegungen kommt. Ob es diesmal auch so kommt?