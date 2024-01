Die vielversprechenden Zahlen von SMA Solar für das dritte Quartal 2023 stießen bei den Marktteilnehmern auf gemischte Resonanz. Der Wechselrichterspezialist konnte neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn erzielen. So stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 84,7 Prozent auf 1,337 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (Ebitda) wuchs um rund 50 Prozent auf 231,2 Millionen Euro an. Allerdings reagierten die Anleger verschreckt auf den Rückgang der Auftragseingänge sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum Vorquartal. Hier ist vor allem der Rückgang bei Großanlagen herauszustreichen. Dennoch plant SMA einen weiteren Kapazitätsausbau in Form einer neuen Produktion in den USA, die voraussichtlich im Jahr 2025 in Betrieb gehen wird. Diese Entscheidung ist hauptsächlich als Reaktion auf Joe Bidens IRA zurückzuführen.

