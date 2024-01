Die Analysten von Redburn haben die Einstufung der Apple-Aktie auf "Neutral" gesenkt und ein Kursziel von 200 US-Dollar pro Aktie festgelegt. Sie sind die dritten Analysten, die in diesem Jahr das Rating für die Apple-Aktie senken, nach Barclays und Piper Sandler. DA Davidson hat ebenfalls eine neutrale Bewertung begonnen. Die Analysten erwarten eine Rückkehr des iPhone-Wachstums im Jahr 2024, sehen jedoch ein begrenztes Aufwärtspotenzial in den kommenden Jahren. Sie weisen auf Herausforderungen in den Geschäftsbereichen Produkte und Dienstleistungen hin und warnen vor regulatorischen Risiken, die die Monetarisierung von Apples Ökosystem behindern könnten. Sie merken an, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Apple nun das von Nike übersteigt und die Bewertung daher "voll" erscheint. Sie prognostizieren einen bescheidenen Anstieg des Beitrags der Dienstleistungen zum Gewinn pro Aktie auf 49 Prozent im Jahr 2026. Laut Marketscreener bietet die Apple-Aktie ein Kurspotenzial von 6,78 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.