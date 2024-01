Der deutsche Online-Händler About You hat im dritten Geschäftsquartal einen bedeutenden Schritt in Richtung Profitabilität gemacht. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) konnte in die Gewinnzone vorstoßen und die Bruttomarge verbesserte sich deutlich von 35,4 Prozent auf 40,3 Prozent. Trotzdem stagnierte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg im Xetra-Handel um mehr als 17 Prozent, obwohl die Aktien im letzten Jahr rund 24 Prozent an Wert verloren haben. Analysten raten im Durchschnitt, die Aktien zu halten, sehen aber ein Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent. Der freie Cashflow betrug im dritten Quartal 93,1 Millionen Euro und war auch in den ersten neun Monaten des Jahres mit 60,4 Millionen Euro positiv. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde jedoch auf ein Wachstum am unteren Ende der bisherigen Spanne von ein bis elf Prozent korrigiert. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen im dritten Quartal einen Nettoverlust von 10,4 Millionen Euro und in den letzten neun Monaten einen Verlust von 80,2 Millionen Euro.