Die Analysten der US-Bank glauben, dass der aktuelle KI-Boom, trotz Bedenken einiger Investoren, anhalten wird. Im Unterschied zu früheren Technologiebooms sind diesmal globale Cloud Service Provider und Unternehmen die Hauptakteure, die in KI investieren. Die Bank of America erwartet, dass die KI-Investitionen in diesem Jahr 164 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was zu einem stetigen Bedarf an KI-Servern führen wird. Viele dieser Anbieter sind in Taiwan ansässig. Die BofA hat drei taiwanesische Aktien hervorgehoben, die vom KI-Trend profitieren könnten: Lite-on Tech, Quanta Computer und Wistron. Alle drei Unternehmen haben im letzten Jahr erhebliche Kurssteigerungen verzeichnet und die BofA sieht weiteres Wachstumspotenzial in den nächsten zwölf Monaten.