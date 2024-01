Die Inflation in den USA höher als erwartet - das ist auch eine Folge der Aussagen von Fed-Chef Powell, der mit seinen Andeutungen über mögliche Zinssenkungen bei seiner letzten Pressekonferenz die Aktienmärkte in Euphorie versetzt hatte. Aber erstmals seit Februar 2023 war sowohl die Headline-Inflation als auch die Kernrate höher als erwartet - und angesichts der massiven Lockerung der Finanzkonditionen in den USA im Gefolge der Powell-Aussagen besteht weiteres Potential für eine hartnäckige Teuerung. Laut Fed-Mitglied Mester sei eine Senkung der Zinsen bereits im März "zu früh" - aber diese Senkung haben die Aktienmärkte längst eingepreist. Die Gefahr weiterer Enttäuschungen der Zinssenkungsfantasien ist erheblich..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte fallen nach Daten zur US-Inflation – Reaktionen der Wall Street

2. Wie die Huthi-Angriffe Aldi treffen – Maersk warnt

Das Video "Inflation höher nach Powell-Fehler: Ernüchterung der Aktienmärkte!" sehen Sie hier..