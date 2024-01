Die US-Inflation kühlt sich weiter ab, liegt aber noch über dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, bei der Kernrate ohne Nahrungsmittel und Energie sogar um 3,9 Prozent. Im November lag die Inflation noch bei 3,1 Prozent bzw. 4,0 Prozent. Der erneute Anstieg der allgemeinen Rate wurde erwartet und sollte Anlegern keine Sorgen bereiten. Im Vergleich zum Vormonat lagen die Preissteigerungen bei 0,3 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen liegt. Sollten sich jedoch keine weiteren Verbesserungen zeigen, könnten sich die derzeitigen Wetten auf schnelle Zinssenkungen als verfrüht erweisen. Ein monatlicher Preisanstieg von 0,2 Prozent bzw. 0,3 Prozent bedeutet noch immer eine Inflation von 2,43 Prozent bzw. 3,66 Prozent. Die Renditen für US-Anleihen stiegen in einer ersten Reaktion, während Aktien an Wert verloren.