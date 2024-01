Die Aktie von Plug Power, die auf der Liste der am meisten gehassten Aktien an der Wall Street auf Platz 10 liegt, hat ihr zehntes Downgrade in Folge erhalten. Analyst Biju Perincheril von Susquehanna hat seine Bewertung von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft, da er Verzögerungen bei der Realisierung von Wasserstoffsyntheseanlagen und Schwierigkeiten bei der Refinanzierung des Unternehmens durch externe Investoren sieht. Er setzt das Kursziel auf 4,50 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,13 US-Dollar, was einem Potenzial von 121 Prozent gegenüber dem aktuellen Preisniveau von 3,67 US-Dollar entspricht. Die Aktie reagierte empfindlich auf das Downgrade und verlor rund acht Prozent. Plug Power hat bisher keine Beweise für die Profitabilität und Überlebensfähigkeit seines Geschäftsmodells geliefert. Im letzten Geschäftsjahr war der Nettoverlust mit 724 Millionen US-Dollar höher als die Erlöse von 699 Millionen US-Dollar.