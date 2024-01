Saisonal zählt der Monat Januar noch zu den stärksten Börsenmonaten im Jahr, gemeinsam mit den Monaten November und Dezember. Dabei ist der Januar statistisch betrachtet der stärkste Monat im Jahr für den Nasdaq 100. Der DAX dürfte von der Stärke in den USA weiteren Rückenwind erhalten und dem S&P 500 weiter folgen. Die nächste Anlaufmarke bleibt der Widerstand um 16.800 Punkten, darüber das Verlaufshochs um 17.003 Punkte. Gelingt ein Durchbruch über die Marke von 17.000 Punkten, wäre ein Hochlauf bis 17.300 Punkte zu erwarten.

Am heutigen Freitag steht vor allem der Gaza-Krieg und die zunehmende Eskalation in Nahost im Fokus. Die USA haben gemeinsam mit Großbritannien und Unterstützung anderer Verbündeter, unter anderem den Niederlanden, Ziele der Huthi im Jemen angegriffen. Damit reagierte die Allianz auf die nicht nachlassenden Angriffe der Huthis auf die internationale Handelsschifffahrt im Roten Meer. Die Huthis kündigten direkt Vergeltung an. An der Konjunkturfront stehen am heutigen Freitag vor allem die US-Erzeugerpreise für Dezember im Fokus, die am Nachmittag um 14:30 Uhr publiziert werden. Bei den Einzelaktien stehen zahlreiche Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick. Unter anderem publizieren BlackRock, First Rep.Bank San Francisco, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo & Co und die Citigroup ihre Ergebnisse.