Gold stabil

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.030 auf 2.028 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.038 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



24.12.23: Taiwan meldet Grenzübertritt von acht chinesischen Kampfjets.



24.12.23: USA: Frachter durch iranische Drohne getroffen.



01.01.24: Bild.de: „Putin gefährlich wie nie. Brauchen wir jetzt sogar Atomwaffen?“



04.01.24: „USA: Kreml setzt nordkoreanische Raketen gegen Ukraine ein“.



05.01.24: Ukraines Militärgeheimdienst gibt bekannt, dass Ziele in Russland angegriffen wurden. Russland zählt mehr als 20 tote Zivilisten in Belgorod.



10.01.24: Bild.de: „Alle Schweden sollen sich auf Krieg vorbereiten“.



11.01.24: Iran konfisziert im Golf von Oman einen Öltanker, der 2023 von den USA gekapert und von „Suez Rajan“ in „St. Nikolas“ umbenannt wurde und dessen Öl (980.000 barrel) von den USA entwendet wurde. Neue Gewaltakte der USA werden erwartet.



12.01.24: USA und Großbritannien bombardieren den Jemen.



Kommentar: Vgl. Vortrag Edelmetallmesse München November 2022, Folie 43: „Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 59.739 Euro/kg, Vortag 59.549 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

