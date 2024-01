Zuvor hieß es im Insight: "Die Short-Position wurde verkauft und eine Long-Position eröffnet. Die Long-Position ist noch im Rennen. Es kommt nun darauf an, dass die Unterstützung um 40,25 Euro wie zuvor hält und es hier wieder zu einem Abprall nach oben kommt. In diesem Fall ist dann mit einem erneuten Hochlauf zum 10er-EMA bei aktuell 40,70 Euro zu rechnen. Kommt es hingegen doch zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter 40,25 Euro, wäre ein weiterer Rücklauf bis zum 50er-EMA wahrscheinlich. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension. Erst mit einem Rücklauf unter den 50er-EMA würde sich die Lage für die Papiere wieder eintrüben und ein längerer Kursrückgang wahrscheinlich werden."

Die Aktien der RWE geben weiter nach und haben den 50er-EMA bereits unterschritten. Es kommt nun darauf an, dass sich die Papiere im Bereich um den 200er-EMA und über der Ichimoku-Wolke fangen können und zunächst eine Gegenbewegung einleiten. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, allerdings hat sich die Lage mit dem Kursrutsch unter den 50er-EMA eingetrübt. Sollte eine mögliche Gegenbewegung nur kurz ausfallen, wäre ein weiterer Kursrückgang möglich, wobei dann auch die Ichimoku-Wolke mittelfristig nach unten durchbrochen werden könnte. In diesem Fall würde ein langfristiges Short-Signal generiert werden.