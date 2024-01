Die Nel-Asa-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten rund zwei Drittel an Wert eingebüßt. Und auch im neuen Jahr geht es mau weiter: So steht ein Minus von über 13 Prozent auf den Kurszetteln. In den letzten Wochen fiel der Wert der Nel-Aktie stetig und erreichte kürzlich mit 6,14 Norwegischen Kronen ein neues Mehrjahrestief. Trotzdem bleiben die Analysten von RBC optimistisch und empfehlen weiterhin den Kauf der Nel-Aktie.

Laut dem RBC-Analysten Erwan Kerouredan bleibt die Nel-Aktie auf "Outperform", wobei das Kursziel von 22 auf 14 Norwegische Kronen (etwa 1,24 Euro) gesenkt wurde. Selbst mit dem reduzierten Kursziel besteht aber ein Potenzial für eine Verdoppelung des aktuellen Wertes.