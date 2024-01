Eskalation im Roten Meer Ölpreise schießen in die Höhe: US- und UK-Militärschläge gegen Huthis im Jemen verschärfen globale Spannungen! Ölpreise schießen in die Höhe, während USA und Großbritannien Huthi-Stellungen im Jemen angreifen: Angst vor Eskalation des Konflikts wächst. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe.