Laut der China Passenger Car Association wird sich der chinesische Markt für Elektroautos im Jahr 2024 zum zweiten Mal verlangsamen, mit einem prognostizierten Anstieg der Auslieferungen um 25 Prozent, gegenüber 36 Prozent im Jahr 2023.

Die Analysten der Citigroup haben auch ihre Schätzungen für den Gewinn gesenkt, den BYD pro Fahrzeug erzielt – was als wichtige Kennzahl in einem Preiskampf gilt. Der Nettogewinn pro Auto könnte demnach in diesem Quartal aufgrund der geringen Saisonalität auf unter 7.600 Yuan (1.061,2 US-Dollar) sinken, verglichen mit 10.800 Yuan im letzten Quartal, so die Analysten.

Die BYD-Aktie ist seit Mitte November um 15 Prozent gefallen, während die Leerverkäufe laut Daten von IHS Markit weiter auf den höchsten Stand seit 2021 gestiegen sind. Das durchschnittliche Kursziel liegt über 56 Prozent über dem aktuellen Niveau. Der Konsens lautet weiterhin Kaufen.

Die BYD Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 24,67EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

