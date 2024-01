Der E-Auto-Hersteller Lucid Group hat einen Rückgang der Auslieferungen und Produktion im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, was zu einem Rekordtief der Aktien führte. Hohe Zinssätze und ein Preiskampf mit Tesla haben die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen geschwächt. Lucid, das vom saudi-arabischen Public Investment Fund unterstützt wird, hat in den letzten zwölf Monaten etwa 61 Prozent seines Wertes verloren. Die Auslieferungen gingen im vierten Quartal um etwa zehn Prozent zurück, während die Produktion um etwa 31 Prozent sank. Der Rivale Rivian verfehlte ebenfalls die Markterwartungen für die Auslieferungen im letzten Quartal 2023 aufgrund einer allgemeinen Verlangsamung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den USA. Lucid wird seine Quartalsergebnisse voraussichtlich am 21. Februar veröffentlichen. Analysten raten im Durchschnitt dazu, die Aktie zu halten, mit einem mittleren Kursziel von 5,03 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 54 Prozent entspricht.