Microsoft hat Apple als wertvollstes Unternehmen überholt, getrieben durch seine Beteiligung am KI-Hersteller OpenAI und dem erfolgreichen Einsatz dieser Technologie in seinen Softwareprodukten. Microsofts Marktkapitalisierung erreichte 2,859 Billionen US-Dollar, während Apple auf 2,886 Billionen US-Dollar fiel. Analysten betonen Microsofts schnelleres Wachstum und die Vorteile aus der KI-Revolution. Apple hingegen sieht sich mit sinkender Nachfrage konfrontiert, insbesondere in China und bei seinem Hauptumsatzbringer, dem iPhone. Analysten warnen, dass China Apples Performance in den kommenden Jahren belasten könnte. Microsoft hatte Apple seit 2018 mehrmals als wertvollstes Unternehmen überholt, insbesondere 2021, als Apple durch Lieferkettenprobleme aufgrund von COVID-19 belastet wurde. Aktuell ist die Wall Street positiver gegenüber Microsoft eingestellt, mit über 90 Prozent aller Analystenschätzungen, die auf "Buy" oder "Aufstocken" bewertet sind.