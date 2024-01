Die Aktie der Bitcoin Group SE, ein Krypto-Unternehmen mit Sitz in Herford, hat kurz vor dem Jahreswechsel eine starke Aufholjagd begonnen. Die Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA hat eine positive Stimmung in der Branche erzeugt und den Kurs der Krypto-Aktie erheblich beeinflusst. Innerhalb eines Monats stieg die Aktie um mehr als 70 Prozent. Während der Bitcoin selbst nach der Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC nur langsam an Fahrt gewann, erlebte die Aktie der Bitcoin Group einen deutlichen Schub. Sie stieg bis zum späten Donnerstagnachmittag um rund zehn Prozent auf 40,80 Euro und erreichte im Tagesverlauf sogar ein zwischenzeitliches Hoch von über 20 Prozent und markierte mit 46,00 Euro den höchsten Stand seit rund zwei Jahren. Am Freitagmorgen jedoch notierte die Aktie mehr als 4,5 Prozent im Minus bei 39,85 Euro.