Chesapeake Energy hat die Übernahme seines kleineren Konkurrenten Southwestern Energy für 7,4 Milliarden US-Dollar in Aktien vereinbart, was Chesapeake zum größten unabhängigen Erdgasproduzenten der USA macht. Der Deal ist eine strategische Wette auf eine Erholung der Erdgaspreise, die durch neue Flüssiggas-Exportterminals in den USA bis 2025 angetrieben werden soll. Chesapeakes CEO Domenic Dell’Osso, der das fusionierte Unternehmen leiten wird, erwartet, dass bis zu 20% der zukünftigen Produktion an internationale Preise gebunden sein werden. Das fusionierte Unternehmen wird eine Produktion von etwa 7,9 Milliarden Kubikfuß Öläquivalent pro Tag aufweisen und EQT Corp als größtes unabhängiges Erdgas-Explorations- und Produktionsunternehmen in den USA überholen. Die Aktionäre von Chesapeake werden rund 60% des fusionierten Unternehmens halten. Dieser Deal folgt einer Reihe von milliardenschweren Fusionen im US-Energiesektor, darunter das 60 Milliarden US-Dollar schwere Angebot von Exxon Mobil für Pioneer Natural Resources und Chevrons Kauf von Hess für 53 Milliarden US-Dollar.