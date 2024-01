Der Barclays-Analyst Raimo Lenschow hat die Snowflake-Aktie von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" herabgestuft, behält jedoch sein Kursziel von 198 US-Dollar bei. Er weist darauf hin, dass Snowflake, das in den letzten zwölf Monaten um 39,3 Prozent gestiegen ist, derzeit zum 16-fachen des Unternehmenswertes im Verhältnis zum Umsatz von 2025 gehandelt wird. Lenschow betont, dass Snowflake neue Produktbeiträge benötigt, um ein beschleunigtes Wachstum zu erzielen und warnt vor möglicher Volatilität in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund des Umsatzmodells des Unternehmens. In der vergangenen Woche hatte auch Brian White, Analyst bei Monness Crespi Hardt, die Snowflake-Aktie herabgestuft, sein Kursziel jedoch beibehalten. White argumentiert, dass die Aktie von einem überschwänglichen Technologiemarkt und einem KI-Hype-Zyklus profitiert hat, was zu einer starken Erholung geführt hat, aber auch zu einer Überbewertung und Anfälligkeit für Verkaufsdruck. Warren Buffett ist ebenfalls in Snowflake investiert und bezeichnet die Aktie oft als seine "Lieblingsaktie".