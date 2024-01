BlackRock, der größte Vermögensverwalter weltweit, hat angekündigt, Global Infrastructure Partners (GIP) für rund 12,5 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien zu erwerben. Diese Übernahme ist Teil von BlackRocks verstärktem Fokus auf Infrastruktur, den CEO Larry Fink als "eine der aufregendsten langfristigen Investitionsmöglichkeiten" bezeichnet. Das GIP-Managementteam wird eine kombinierte Infrastruktur- und Privatmarkt-Investitionsplattform bei BlackRock leiten. GIP verwaltet etwa 100 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion soll im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Zudem plant BlackRock, sein ETF- und Indexgeschäft durch eine neue strategische Geschäftseinheit für globale Produktlösungen zu stärken. CEO von GIP, Bayo Ogunlesi, erklärte, diese Plattform werde privates Kapital durch langfristige Geschäftsbeziehungen mobilisieren. Zusätzlich wird eine neue internationale Geschäftsstruktur eingeführt, die BlackRocks Führungsposition in Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum bündelt. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und das vierte Quartal 2023 werden ebenfalls am Freitag bekannt gegeben.