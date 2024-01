Delta Airlines hat 2023 mit einem verdoppelten Quartalsgewinn abgeschlossen, getrieben von einer starken Nachfrage nach Reisen, insbesondere internationalen. Trotzdem blieb der Gewinnausblick für 2024 hinter den Erwartungen zurück, was zu einem Aktienrückgang von fünf Prozent führte. Die Fluggesellschaft prognostiziert für 2024 einen bereinigten Gewinn pro Aktie von sechs bis sieben US-Dollar, unterhalb der sieben US-Dollar, die im Vorjahr vorhergesagt wurden. Delta erzielte 2023 einen bereinigten Gewinn von 6,25 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz soll im ersten Quartal 2024 um drei bis sechs Prozent steigen. Im letzten Quartal 2023 erzielte Delta einen Nettogewinn von 2,04 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 828 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 14,22 Milliarden US-Dollar. Delta profitierte auch davon, dass sie keine Boeing 737 Max 9 in ihrer Flotte hat und kündigte die Bestellung von 20 Airbus A350-1000 an, die ab 2026 ausgeliefert werden sollen.