Trotzdem kann die Aktie sich vom Widerstandsband zwischen 762 und 793 US-Dollar nicht so recht lösen und tendiert derzeit nur marginal in der Gewinnzone. Doch für ein Folgekaufsignal bedarf es nun weiterer Kapitalzuflüsse in das Wertpapier, damit die nächste Rallyestufe gezündet werden kann und der vorausgegangene Boden endgültig einen Abschluss findet.

Richtung weiter ungewiss

Nur nachhaltige Notierungen oberhalb der Vorgängerhochs aus Mitte Dezember von 819 US-Dollar dürften die nächste Rallyestufe zünden und hierbei für Gewinne an 884 und darüber sogar die Rekordstände aus 2021 bei 973 US-Dollar sorgen. Sollte sich dagegen größerer Konsolidierungsbedarf einstellen und der EMA 50 bei 768 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, käme diese einem Verkaufssignal mit Zielen am EMA 200 bei 703 US-Dollar gleich. Eine voreilige Investment-Entscheidung muss an dieser Stelle also nicht getroffen werden, erst bei entsprechender Signallage und einem positiven Umfeld für weiter steigende Aktiennotierungen.

BlackRock Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: