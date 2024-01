Die Citi-Analysten prognostizieren einen Druck auf das Umsatzwachstum und die Gewinnmargen des Elektroautoherstellers aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs in China. Sie haben das Kursziel von 602 auf 463 Hongkong-Dollar reduziert, halten jedoch an ihrer Kaufempfehlung fest. Die Analysten erwarten, dass die Aktie aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der Bewertung und der Erträge im ersten Quartal leiden könnte. Sie gehen jedoch davon aus, dass neue Modelle ab April die Stimmung verbessern und die Verkäufe im nächsten Jahr auf 4,18 Millionen Einheiten steigen werden. Die Absatzprognose für dieses Jahr wurde auf 3,68 Millionen Einheiten gesenkt. Die Citigroup hat auch ihre Schätzungen für den Gewinn pro Fahrzeug reduziert. Der Nettogewinn pro Auto könnte in diesem Quartal auf unter 7.600 Yuan sinken. Die BYD-Aktie ist seit Mitte November um 15 Prozent gefallen, während die Leerverkäufe auf den höchsten Stand seit 2021 gestiegen sind. Das durchschnittliche Kursziel liegt über 56 Prozent über dem aktuellen Niveau und der Konsens lautet weiterhin Kaufen.