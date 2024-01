Die Marktkapitalisierung des US-Chipherstellers Nvidia von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Chips für die Weltwirtschaft sind – gerade bei komplexen und kritischen Anwendungen ist Rechnerkraft unverzichtbar. Die Lieferkettenunterbrechungen der Corona-Krise, die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China und andere geopolitische Konflikte haben den West dafür sensibilisiert, die Chips wieder innerhalb der heimischen Einflusssphäre zu produzieren und Abhängigkeiten zu reduzieren. Reshoring-Maßnahmen und aggressives Standort-Marketing rücken den Sektor zudem in den Fokus. Das Anlegermagazin Börse Online hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, um die westliche Chip-Industrie investierbar zu machen. Morgan Stanley ist Market Maker für das Open-End-Zertifikat auf den Börse Online Chip Power Index mit der ISIN DE000DA0ABM7.

Korb der 15 Top-Unternehmen des Chip-Sektors weltweit (ex China)

Der Börse Online Chip Power NTR Index ist kein klassischer Index, sondern basiert auf einem statischen Aktienkorb von 15 handverlesenen Top-Playern der Branche: Advanced Micro Devices (AMD), Applied Materials, ASML Holding, Infineon, Intel, Kla Corp, Marvell Technology, Nvidia, Qualcomm, Samsumg Electronics GDRs, STMicroelectronics, Synopsys, Taiwan Semiconductor (TSMC), Texas Instruments und Wolfspeed. Die aktuellen Gewichtungen können auf der Webseite von Solactive unter der ISIN des Index (DE000SL0FTE5) nachvollzogen werden.

Anleger sind zu ca. 80 Prozent in US-Dollar investiert. Daher ist ein Wechselkursrisiko, das in der Aufwertung des Euro besteht, in die Investitionsüberlegungen einzubeziehen. Ein Rebalancing mit der Gleichgewichtung der Komponenten erfolgt zweimal jährlich im April und Oktober.

Indexkonzept mit Reinvestition der Netto-Dividenden

Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, d.h. die Netto-Dividenden werden reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1 Prozent p.a., der Spread zu US-Börsenhandelszeiten bei 0,35 Prozent (0,04 Euro).

ZertifikaterReport-Fazit: Viele Megatrends, wie etwa künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und Reshoring, sprechen für langfristige und nachhaltige Wachstumsperspektiven von Chip-Unternehmen. Das Zertifikat ermöglicht Anlegern ein global diversifiziertes Investment (= nur westliche Industrienationen) in die derzeitigen Top-Unternehmen der Branche.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Börse Online Chip Power Index oder von Anlageprodukten auf den Börse Online Chip Power Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen