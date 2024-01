Ständig werden wir mit Informationen überschüttet, überall hören wir vom 'nächsten heißen Shiet', mit dem man auf jeden Fall sein Geld verdoppelt, wenn nicht sogar verzehnfacht. Wir jagend diesen Ideen hinterher, um auf keinen Fall die nächste Amazon, die Nächste Microsoft, die nächste NVIDIA zu verpassen. Doch wie die Erfahrung zeigt, gibt es nur wenige dieser Ausnahme-Aktien und mal eine davon frühzeitig zu erwischen, wenn sie noch klein und am Anfang ihrer Entwicklung ist und sie dann über alle Zweifel, alle Kursteigerungen und Crashes hinweg im Depot zu behalten, damit sie dort ihr Multibagger-Potenzial auch wirklich entfalten kann, ist eher unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich.

" Verbringe doppelt so viel Zeit mit dem Analysieren von Aktien in deinem Besitz wie mit der Prüfung neuer Investmentideen. Was du nicht besitzt, kann dir nicht schaden. "

Bei dem Blick über den Zaun übersehen wir dabei viel zu oft, dass wir ja schon Werte im Depot haben. Und denen sollten wir die meiste Beachtung schenken. Denn Chancen gehen immer auch mit Risiken einher und die Risken sind es, die uns gefährlich werden können, nicht die entgangenen Chancen.

Für den nachhaltigen Erfolg an der Börse muss man nur wenige Dinge richtig machen, solange man große Fehler vermeidet. Hierfür gibt einige wenige bewährte Grundregeln: nur die besten Unternehmen kaufen, genau wissen, was man da kauft, nicht traden, geduldig sein – und nicht zu viel bezahlen. Ganz einfach. Die konsequente Anwendung führt zu einem konzentrierten Depot mit nur einer Handvoll an Qualitätsunternehmen . Bei denen sollte man eng am Ball bleiben. Der Rest ist nur Lametta und man sollte hier nur dann Energie investieren, wenn sich eine wirklich attraktive Gelegenheit auftut. Fokus! Und die Angst, etwas vermeintlich Besseres zu verpassen? Ignorieren!