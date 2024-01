Die Aktie von Daimler Truck, einer der Favoriten des vergangenen Jahres, werde von den Analysten weiterhin hoch bewertet. 19 von 22 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43 Euro, was einem Kurspotenzial von rund 30 Prozent entspricht. Drei Analysten empfehlen, die Aktie zu halten. Trotz gewisser Unsicherheiten in den Hauptabsatzmärkten Nordamerika und Europa bleibe die Aktie attraktiv, heißt es.

Trotz eines Abwärtstrends empfehlen 15 von 20 Analysten die Merck-Aktie zum Kauf. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 182 Euro sehen die Experten ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zum organischen Umsatzwachstum im Jahr 2024 untermauert diesen Ausblick.

RWE mit seinem Fokus auf erneuerbare Energien zeigt einen anhaltenden Aufwärtstrend, unterstützt von insgesamt 23 Kaufempfehlungen bei 24 Analysten. Ein durchschnittliches Kursziel von 52 Euro spiegelt ein Potenzial von rund 30 Prozent wider. Trotz Herausforderungen wie steigenden Zinsen bleibe RWE ein Top-Pick im Sektor.

Die Aktie von Delivery Hero zeige trotz des anhaltenden Abwärtstrends Erholungstendenzen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 52 Euro, was einer Erholung von 125 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. 17 von 21 Experten raten zum Kauf, getrieben vom Optimismus über verbesserte Marktbedingungen und mögliche Zinssenkungen. Vier Analysten raten zum Halten.

Gerresheimer, im Bereich Pharmaverpackungen tätig, erhält ein durchschnittliches Kursziel von 125 Euro. Trotz des nachlassenden Hypes um die Produkte sehen 13 von 14 Analysten Potenzial für ein Comeback. Ein Analyst rät zum Halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für die Sixt-Aktie noch Luft bis zu einem Kurs von 133 Euro. Neun von elf Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, getrieben von einer positiven Entwicklung in den USA. Zwei Analysten raten zum Halten.

SFC Energy, ein Favorit im Bereich der Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen, wird von Analysten hoch geschätzt, mit einem fairen Wert von 34 Euro pro Aktie und einem erwarteten Gewinnanstieg von 77 Prozent für 2024.

SGL Carbon, spezialisiert auf Kohlenstofffasern, wird von Analysten ein Kursziel von 10,90 Euro zugeschrieben, was einem Potenzial von 75 Prozent entspricht. Trotz Herausforderungen im Karbonfaserbereich sieht man großes Potenzial im Spezialgrafitsegment.

Für den Biokraftstoffhersteller Verbio hatten Analysten ursprünglich ein Kursziel von 58 Euro, was einem Plus von fast 110 Prozent entspricht. Niklas Becker von der Deutschen Bank stufte die Aktie jedoch heute auf "Verkaufen" herab und reduzierte das Kursziel drastisch auf 22 Euro.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.