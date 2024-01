Unter den Käufern befinden sich namhafte Universitäten sowie Institutionen, die US-Exportbeschränkungen unterliegen, darunter das Harbin Institute of Technology und die University of Electronic Science and Technology of China. Nvidia und die zuständigen US-Behörden haben auf Anfragen zu diesem Thema nicht reagiert, jedoch betont Nvidia, alle geltenden Exportkontrollgesetze einzuhalten.

Die Nachfrage nach den verbotenen Chips unterstreicht den Mangel an Alternativen für chinesische Unternehmen und den entstandenen Untergrundmarkt in China. Lieferanten erwerben diese Chips teilweise durch den Kauf von Überschussbeständen oder Importe über Drittländer wie Indien, Taiwan und Singapur. Der Handel mit diesen Chips ist in China nicht illegal, und die öffentlich zugänglichen Ausschreibungsunterlagen zeigen, dass Dutzende chinesischer Unternehmen seit der Einführung der Beschränkungen Nvidia-Halbleiter erworben haben.

Die Nutzung der Chips in China ist vielfältig, wobei die meisten Käufe für KI-Anwendungen bestimmt sind. Allerdings sollen die erworbenen Mengen bei Weitem nicht ausreichen, um hochentwickelte KI-Modelle von Grund auf zu entwickeln. Dennoch können selbst kleine Mengen dieser Chips komplexe Machine-Learning-Aufgaben bewältigen und bestehende KI-Modelle verbessern.

Das Shandong Artificial Intelligence Institute beispielsweise erwarb laut Reuters im vergangenen Monat für 290.000 Yuan (40.500 US-Dollar) fünf A100-Chips von Shandong Chengxiang Electronic Technology. Diese Transaktionen werden oft so gestaltet, dass die Lieferanten erst nach Lieferung und Installation der Produkte bezahlt werden.

Die Tsinghua-Universität, oft als Chinas MIT bezeichnet, hat seit dem Verbot im Jahr 2022 etwa 80 A100-Chips gekauft und ist aktiv in der Ausschreibung solcher Technologien. Eine kürzlich von der Universität Chongqing veröffentlichte Ausschreibung für einen A100-Chip betonte, dass dieser "brandneu" und nicht gebraucht oder demontiert sein sollte. Die Lieferung wurde diesen Monat abgeschlossen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Diese Käufe verdeutlichen die Herausforderungen für die USA, die Verbreitung fortschrittlicher Technologien in China zu kontrollieren, und heben gleichzeitig die anhaltende Abhängigkeit Chinas von hochwertigen US-Chips für seine fortschrittlichen Technologie- und KI-Entwicklungen hervor.

Dieser indirekte Handel dürfte den Zahlen von Nvidia keinen Abbruch tun. Die Mehrheit der Analysten ist positiv gestimmt. Über 90 Prozent der Schätzungen beinhalten eine Kaufempfehlung. Das mittlere Kursziel liegt bei etwa 660 US-Dollar je Aktie. Demnach sind noch 20 Prozent Luft nach oben möglich.

Die NVIDIA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 504,4EUR gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Die Bevölkerung wächst und wird immer älter. Kein Wunder, dass der Gesundheitssektor nahezu explodiert. Und davon können Sie genau jetzt profitieren: mit Biotech Small Caps. Hier lauert noch echtes Rendite-Potenzial, das seinen Höhepunkt noch lange nicht erreicht hat. Die Bevölkerung wächst und wird immer älter. Kein Wunder, dass der Gesundheitssektor nahezu explodiert. Und davon können Sie genau jetzt profitieren: mit Biotech Small Caps. Hier lauert noch echtes Rendite-Potenzial, das seinen Höhepunkt noch lange nicht erreicht hat. Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps