American West befördert „Mine Builder“ Dan Lougher in führende Rolle

Kupferexplorer American West Metals (ASX AW1 / WKN A3DE4Y) hat ein spannendes Jahr 2024 vor sich, insbesondere in Bezug auf die Projekte Storm (Nunavut) und Copper Warrior (Utah). Doch das Management plant bereits längerfristig für ein schnelles Wachstum des Unternehmens sowohl als Explorer als auch als Projektentwickler. Dem trägt man nun unter anderem mit der Ernennung von Dan Lougher zum Non-Executive Chairman des Unternehmens Rechnung.



Propellermaschine auf dem Storm-Projekt; Quelle: American West Metals

Her Lougher war bereits als Non-Executive Director bei American West an Bord, soll nun aber offensichtlich eine herausgehobenere Rolle einnehmen. Der Experte verfügt über 40 Jahre Erfahrung im Bergbausektor weltweit und hat sich bei der Entwicklung und im Betrieb großer Industrie- und Edelmetallprojekte in Australien, Nordamerika, Afrika und Europa einen Namen gemacht.

Unter anderem hat er erfolgreich zahlreiche Minen errichtet und war an allen Projektfacetten beteiligt (Ressourcenabgrenzung, Machbarkeitsstudien, Projektfinanzierung, Minenbau, Aushandlung von Abnahmevereinbarungen). Zudem, heißt es in der Mitteilung von American West, war er als Unternehmensleiter großer Bergbaugesellschaften für die Unternehmensstrategie sowie grenzüberschreitende Fusions- und Akquisitionsaktivitäten verantwortlich.

Aktuell ist Herr Lougher unter anderem Non-Executive Director bei dem australischen Goldproduzenten Perseus Mining, wo er dem technischen Komitee vorsitzt.

Dave O’Neill, Managing Director von American West Metals ist der Überzeugung, dass die „Beförderung“ von Herrn Lougher zum Non-Executive Chairman von großem Vorteil für das Unternehmen sein wird:

„Dans Referenzen als Minenbauer und -betreiber sind herausragend, und wir können uns glücklich schätzen, jemanden seines Kalibers in einer Führungsrolle für das Unternehmen zu haben. Unsere Errungenschaften im Jahr 2023 haben American West Metals weltweite Anerkennung eingebracht, da wir eine der aufregendsten neuen Kupferwachstumsgeschichten der Welt definieren. Wir glauben, dass sich die oberflächennahen Kupfervorkommen bei Storm zu einer sehr bedeutenden Kupfererschließungsmöglichkeit entwickeln. Darüber hinaus sind die Explorationsmöglichkeiten und das Potenzial auf Distrikt-Ebene bei Storm hervorragend und haben das Potenzial für ein Kupfervorkommen von Weltklasse. Dans profunde Kenntnisse des Bergbausektors werden für das Unternehmen von großem Wert sein, jetzt da wir unser schnelles Wachstum als Explorations- und Erschließungsunternehmen fortsetzen werden.“

