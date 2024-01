Am heutigen Montag bleiben die US-Börsen aufgrund des Feiertags Martin-Luther-King-Junior-Day geschlossen. Der nächste reguläre Börsentag in den USA ist der morgige Dienstag, der 16. Januar 2024. Im Fokus stehen übergeordnet weiterhin der eskalierende Konflikt in Nahost sowie die Lage in Ostasien nach den Wahlen in Taiwan.

Aktuelle Lage DAX im Long-Modus.