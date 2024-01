Ein weiterer Faktor seien steuerliche Überlegungen. Viele Anleger zögern demnach, ihre Tesla-Aktien bis zum neuen Jahr zu verkaufen, um die Steuerzahlung hinauszuzögern. Dennoch scheinen diese Aspekte nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Interessanterweise sind die Tesla-Aktien in elf der 13 Jahre, seit das Unternehmen börsennotiert ist, gestiegen, obwohl in sechs dieser elf Jahre das Jahr mit einem Minus begann.

Einige der Gründe für den Kursrückgang sind laut dem Finanznachrichtenportal Barron's nicht Tesla-spezifisch. Die leichte Erhöhung der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf knapp über 3,94 Prozent spiegele die unerwartet hohe Verbraucherpreisinflation wider. Diese Entwicklung erschüttere das Vertrauen einiger Anleger in eine mögliche Zinssenkung durch die US-Notenbank. Niedrigere Zinsen könnten sich positiv auf Aktienbewertungen auswirken und die Finanzierung von Autos verbilligen, was Unternehmen wie Tesla zugutekommen könnte.

Das Jahr 2024 ist allerdings nicht der schlechteste Start für Tesla. 2012 fielen die Aktien in den ersten neun Handelstagen um mehr als 20 Prozent, nachdem sie im Vorjahr um sieben Prozent gestiegen waren.

Ein wesentlich kritischerer Aspekt sind die kürzlich von Tesla in China vorgenommenen Preissenkungen. Diese könnten niedrigere Gewinnmargen und reduzierte Gewinnschätzungen der Analysten bedeuten. Zusätzlich könnten niedrigere Preise in China Spekulationen anheizen, dass die Preise für neue Tesla-Fahrzeuge weltweit sinken werden.

Die Nachricht, dass Hertz ein Drittel seiner EV-Flotte verkauft, hat zusätzliche Besorgnis ausgelöst. Für Wedbush-Analyst Dan Ives ist dies allerdings mehr ein Problem für Hertz als für Tesla. Im Kontrast dazu stieg der Verkauf von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen in den USA im Jahr 2023 um 45 Prozent auf 1,2 Millionen Fahrzeuge.

Trotz des Verkaufsdrucks hat Cathie Wood von ARK Invest weiter in Tesla-Aktien investiert. Am 11. Januar parkte sie 94.733 neue Tesla-Aktien im ARK Innovation ETF und am 12. Januar 93.654. Möglicherweise sah sie eine Kaufgelegenheit in der aktuellen Schwäche. ARK ist bekannt für seine bullische Haltung gegenüber Tesla, und die Aktie bleibt eine der größten Positionen in Woods Portfolio. Derzeit empfehlen weniger als die Hälfte der Analysten, die Aktie zu kaufen oder aufzustocken. Laut dem Daten- und Newsdienstleister MarketScreener liegt das mittlere Kursziel für das von CEO Elon Musk geführte Aktienunternehmen bei knapp 240 US-Dollar je Aktie. Daraus resultiert ein neun-prozentiges Aufwärtspotenzial.

Für eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der Tesla-Aktie kann ein Blick auf technische Indikatoren hilfreich sein. Laut Katie Stockton, Mitbegründerin und Markttechnikerin bei Fairlead Strategies, hat Tesla seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt durchbrochen. Dies deute auf ein erhöhtes Risiko für die nächste Bewegung hin, wobei die wichtige Unterstützung bei 208 US-Dollar liegt. Der Durchbruch des 200-Tage-Durchschnitts von Tesla, der bei etwa 231 US-Dollar pro Aktie liegt, könnte ein Indikator dafür sein, dass Anleger ihre Meinung ändern.

