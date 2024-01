"Die Wareninflation wird weiter rapide sinken – wir haben jetzt negative Zahlen – und das drückt die Gesamtinflationszahlen dramatisch nach unten. Infolgedessen haben die Märkte jetzt das eingepreist, was ich für eine übermäßige Zinssenkung in den USA halte."

In einem Beitrag für Bloomberg Television auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank, dass die rasche Verlangsamung des Verbraucherpreiswachstums in den USA den Finanzmärkten ein falsches Gefühl der Sicherheit hinsichtlich des zugrunde liegenden Drucks vermittelt.

Die Geldmärkte wetten derzeit auf sechs Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr um jeweils einen Viertelpunkt und auf eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit eines siebten Zinsschritts. Die erste dieser Zinssenkungen wird demnach für Mai erwartet.

Hildebrand warnte, dass die Anleger schon bald herausfinden werden, dass eine solche Prognose falsch ist. "Ich bin ein wenig besorgt, dass wir so etwas wie ein perfektes, fast perfektes Soft Landing einpreisen, bei der die Inflation kein Problem mehr darstellt. Irgendwann werden wir erkennen, dass es nicht so einfach ist, die von den Zentralbanken angestrebte Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen, so dass der Optimismus bei den Zinssätzen vor allem in den USA wahrscheinlich übertrieben ist."

Hildebrand warnte insbesondere davor, dass der Preisanstieg bei den Dienstleistungen immer noch weit verbreitet ist und die Löhne schnell steigen. Dies werde die Möglichkeiten der politischen Entscheidungsträger einschränken. "Es wird eine Schwäche der Wirtschaft geben, das steht außer Frage, aber ich denke, dass die Zentralbanken, insbesondere in den USA, nicht so viel Spielraum für Zinssenkungen haben werden, wie derzeit eingepreist ist."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

