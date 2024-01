Auch die Schweizer Großbank UBS zeigte sich am 10. Januar optimistisch für die Speicherchip-Branche und wies auf die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz hin. Speicherchips, wie sie in den H100-Grafikprozessoren von Nvidia zum Einsatz kommen, stünden dabei besonders im Fokus.

Die Bank of America (BofA) sieht Rückenwind für den Chip-Sektor durch Faktoren wie die Entwicklung der KI-Infrastruktur, die zunehmende Komplexität des Chipdesigns und die wachsende Bedeutung von Chips in Fahrzeugen.

CNBC Pro hat die im Januar veröffentlichten Analysen der Wall Street durchforstet, um einige der besten Tipps der Analysten für Chip-Aktien im Jahr 2024 zu finden. Und das sind die Favoriten:

Der US-Chiphersteller Micron wird von UBS, Bank of America (BofA), Wolfe Research, KeyBanc Capital Markets und Mizuho als Top-Pick genannt. Wolfe Research prognostiziert für Micron eine starke Erholung bis 2025, insbesondere in den Bereichen DRAM ("Arbeitsspeicher") und NAND-Flash-Speicher (z.B. USB-Sticks, SD-Karten). BofA, KeyBanc und Mizuho sehen das Kursziel für Micron bei 100 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht.

Trotz eines beeindruckenden Kursanstiegs von 239 Prozent in 2023 bleibt Nvidia ein Favorit der Wall Street. KeyBanc sieht Nvidia im Bereich der generativen KI gut positioniert. Mit einem potenziell adressierbaren Markt von 150 Milliarden US-Dollar bis 2027 und einer führenden Position bei siliziumbasierter Halbleiterelektronik prognostizieren sie weiterhin starken Rückenwind für den US-Chiphersteller. Wolfe Research hat Nvidia auf die Alpha-Liste gesetzt, da sie von den Gewinnen des Unternehmens überzeugt sind. Die Kursziele von KeyBanc und BofA liegen bei 650 und 700 US-Dollar.

Bernstein empfiehlt Broadcom aufgrund des starken KI-Fokus, der hervorragenden finanziellen Performance und der attraktiven Bewertung. Mizuho sieht Broadcom weiterhin als Branchenführer mit einem breiten Portfolio. Bernstein und Mizuho geben der Aktie ein Kursziel von 1.250 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent entspricht.

Das taiwanesische Unternehmen TSMC wird von Bernstein im Januar als die "beste Idee für 2024" bezeichnet. Mit einem Kursziel von 750 New Taiwan Dollar (rund 24 US-Dollar) hebt Bernstein hervor, dass TSMCs N3P-Produkt, eine Halbleiterprozesstechnologie, wettbewerbsfähiger sein wird als ähnliche Produkte von Intel. Auch UBS sieht TSMC bis 2024 als starken Aufsteiger, angetrieben durch Wachstum in Bereichen wie Cloud KI.

