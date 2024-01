Im Zeitraum von 2014 bis 2018 hat sich der Wert der Aktie um sagenhafte 930 Prozent vervielfacht und ein Rekordhoch bei 28,06 Euro beschert. Nach diesem Blow-off begann die Aktie den starken Kursanstieg auf der Unterseite zu konsolidieren und markierte hierbei ein Verlaufstief bei 11,22 Euro im März 2022. Von dort aus begann wieder eine mittelfristige Erholung und bescherte dem Papier Zugewinne an den laufenden Trend sowie der Kursmarke von 22,72 Euro. Zwar konnten Bullen kurzzeitig ihre Fühler über den Trend stecken, ein nachhaltiger Ausbruch blieb bislang allerdings aus. Trotzdem weisen die jüngsten Kursmuster eben auf einen neuen Vorstoß der Käufer hin, mutmaßlich in einer bullischen Flagge.

Hinweise auf einen neuerlichen Ausbruchsversuch würden sich bei Kontron oberhalb von 22,20 Euro ergeben und Anstiegschancen an die Novemberhochs bei 22,72 Euro eröffnen. Aber erst oberhalb dieses Niveaus würden die Chancen auf ein nachhaltiges Ende des Abwärtstrends merklich zunehmen und mittelfristiges Kurspotenzial an 24,20 und darüber 25,72 Euro eröffnen. Über den längeren Anlagehorizont sollten sich Investoren angesichts der bisherigen Kursentwicklung aber bewusst sein. Unterhalb von 20,08 Euro müssten dagegen Verluste auf 19,04 Euro und den laufenden Aufwärtstrend eingeplant werden. Echte Verkaufssignale kommen erst darunter zustande, in diesem Fall dürften Abschläge auf 17,40 Euro und dadurch eine zentrale Unterstützung aus 2022 bevorstehen.

Kontor AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: