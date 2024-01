Der KI-Boom ließ den Philadelphia Semiconductor Index SOX im Jahr 2023 um mehr als 66 Prozent steigen. Der Anstieg ist unter anderem auf die massiven Gewinne von Nvidia zurückzuführen. Die Erwartung eines KI-getriebenen Wachstums hat auch den Aktienkurs von Micron um 72 Prozent steigen lassen. Darüber hinaus ist auch das Überangebot an Chips in Schlüsselindustrien zurückgegangen, was dem größten US-amerikanischen Hersteller von Speicherchips in die Hände spielt. Infolgedessen wurden am 20. Dezember 2023 überzeugende Zahlen und ein starker Ausblick veröffentlicht. Der Ausblick für das zweite Quartal 2023/24 hat die Anleger überzeugt (das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 endete im November). Der Konzernumsatz wird voraussichtlich 5,1 bis 5,5 Milliarden US-Dollar betragen. Der Mittelwert der Spanne (5,3 Milliarden US-Dollar) lag deutlich über den Erwartungen von 4,99 Milliarden US-Dollar.

